Cek Perbandingan Kenaikan Harga BBM BP AKR, Shell dan Vivo

JAKARTA - Perbandingan harga BBM swasta menarik setelah dinaikkan di awal bulan ini. Shell, BP AKR dan Vivo memutuskan untuk menaikan harga bensinya per Mei 2024.

Sedangkan Pertamina, masih tidak menyesuaikan harga bahan bakarnya. Harga Pertamax Cs masih sama seperti Februari 2024.

Dilansir dari laman resminya, kenaikan harga tertinggi Shell sebesar Rp1.000 per liter untuk Shell Super (RON 92) dari Rp14.530 menjadi Rp15.530 per liter dan Shell V-power Nitro+ (RON 98)dari Rp15.570 menjadi Rp16.570 per liter.

Kondisi yang sama terjadi pada SPBU Vivo yang melakukan penyesuaian harga untuk BBM Revvo 90 atau setara Pertalite milik Pertamina.

Saat ini, harga Revvo 90 terpantau tembus Rp13.800 per liter atau naik Rp1.000 dibandingkan bulan sebelumnya. Selanjutnya Revvo 92 atau setara Pertamax juga mengalami kenaikan harga. Per 1 Mei 2024 terpantau harganya naik 400 perak menjadi Rp 15.300 per liter.

Kemudian, BP AKR juga menaikkan harga BBM na sebeaar Rp990 per liter untuk jenis BBM BP Ultimate dari Rp15.360 per liter menjadi Rp16.350 per liter. Lalu disusul oleh BP 92 yang naik Rp600 dari Rp14.300 per liter menjadi Rp14.900 per liter.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR yang berlaku hari ini, Jumat (3/5/2024):

SPBU Pertamina

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter

SPBU Shell

Shell Super : Rp15.530 per liter

Shell V-Power: Rp16.350 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp16.130 per liter

Shell V-power Nitro+: Rp16.570 per liter