Peringati May Day 2024, Ini Sikap Serikat Pekerja BUMN

JAKARTA - Forum Serikat Pekerja BUMN memberikan sikap dalam peringatan May Day 2024 atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2024.

May Day dirayakan setiap 1 Mei untuk menghormati pemogokan umum yang berpuncak pada peristiwa Haymarket pada tahun 1886 yang menandakan perjuangan gerakan buruh untuk kondisi kerja yang lebih baik, upah yang adil, hak-hak pekerja dan upaya dalam mendorong kemajuan sosial.

Ketua Umum SP KAI ex Officio Presiden SP Perkeretaapian Edy Suryanto menyebut pekerja memiliki peran yang besar. Tidak hanya berperan sebagai penggerak pelaku utama ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan.

"Di seluruh dunia, kita melihat para pekerja memperjuangkan keadilan ekonomi, melawan eksploitasi, dan hak untuk berserikat," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Dia juga menyampaikan bahwa kegiatan Apel bukan hanya kegiatan yang diaksanakan dalam hari Buruh Internasional, akan ada kegiatan positif lagi yang akan dilaksanakan ini untuk mendukung perjuangan para pekerja BUMN. "Hanya saja belum disampaikan bentuk kegiatan dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan," ujarnya.