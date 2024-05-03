Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Bawa Kabar Starlink Elon Musk Meluncur di Indonesia 2 Minggu Lagi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:49 WIB
Luhut Bawa Kabar Starlink Elon Musk Meluncur di Indonesia 2 Minggu Lagi
Luhut Bawa Kabar Starlink Elon Musk Meluncur di Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membawa kabar investasi Starlink milik Elon Musk di Indonesia.

Luhut mengatakan, realisasi investasi Starlink di Indonesia ini akan diumumkan sekitar 2 minggu mendatang atau pada akhir Mei 2024 yang bertempat di Bali.

"Sebentar lagi kami akan meluncurkan Starlink di Indonesia, dan menurut saya ini sangat bagus. Kami akan meluncurkannya kapan saja dalam waktu dua minggu dari sekarang," ujar Menko Luhut di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Luhut menjelaskan saat ini pihak Starlink sudah mengantongi lisensi dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Setidaknya ada 2 keuntungan yang didapat atas realisasi investasi Starlink ke Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement