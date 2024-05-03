Luhut Bawa Kabar Starlink Elon Musk Meluncur di Indonesia 2 Minggu Lagi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membawa kabar investasi Starlink milik Elon Musk di Indonesia.

Luhut mengatakan, realisasi investasi Starlink di Indonesia ini akan diumumkan sekitar 2 minggu mendatang atau pada akhir Mei 2024 yang bertempat di Bali.

"Sebentar lagi kami akan meluncurkan Starlink di Indonesia, dan menurut saya ini sangat bagus. Kami akan meluncurkannya kapan saja dalam waktu dua minggu dari sekarang," ujar Menko Luhut di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Luhut menjelaskan saat ini pihak Starlink sudah mengantongi lisensi dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Setidaknya ada 2 keuntungan yang didapat atas realisasi investasi Starlink ke Indonesia.