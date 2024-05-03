Kredit Bermasalah di Level Terjaga 2,25%, OJK: Kualitasnya Baik

JAKARTA – Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan Indonesia terjaga dengan baik. Kondisi penyaluran kredit dari industri perbankan terus mengalami pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Per Maret 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) kotor/gross perbankan menembus 2,25%, dengan NPL bersih/net mencapai 0,77%.

“Kualitas kredit masih tetap terjaga. Ini didukung oleh (rasio) permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 26 persen, dengan sebagian besar terdiri dari modal inti,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK II, Jumat (3/5/2024).

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit tumbuh 12,4 persen year on year (yoy) menembus Rp7.244 triliun di kuartal pertama, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja sebesar 12,3%.

Mahendra menyatakan industri perbankan masih cukup percaya diri. menghadapi uncertainty.