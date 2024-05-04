Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta di Balik Alat Belajar SLB yang Ditahan Bea Cukai hingga Aturan Terbaru Bawa Barang dari Luar Negeri

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |04:27 WIB
4 Fakta di Balik Alat Belajar SLB yang Ditahan Bea Cukai hingga Aturan Terbaru Bawa Barang dari Luar Negeri
Bea Cukai serahkan alat bantu belajar SLB yang ditahan sejak 2022 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kasus penahanan alat belajar SLB oleh Bea Cukai menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kini telah mengembalikan alat tersebut kepada pihak terkait.

Kasus penahanan alat belajar SLB ini pertama kali viral di media sosial melalui unggahan salah satu pihak SLB tersebut. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan tagihan bea masuk sebesar ratusan juta yang harus dibayar oleh pihak mereka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ikut turun tangan menangani kasus ini. Melalui rapat koordinasi yang diadakan bersama para pimpinan Bea Cukai, ia mengarahkan Bea Cukai untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Alat tersebut akhirnya telah dikembalikan pada Senin (29/4/2024)

"Kami serahkan, Alhamdulillah kami bisa tetapkan untuk pembebasan bea masuk untuk keyboard braille SLB," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Askolani, dalam Media Briefing Terkait Kewenangan Bea Cukai Dalam Proses Impor Barang Kiriman, Tangerang, Banten.

Dikutip Okezone, Sabtu (4/5/2024) berikut fakta-fakta alat belajar SLB yang ditahan Bea Cukai:

1. Alat Belajar Hibah dari Korea Selatan

Menurut pengakuan dari pihak SLB, alat tersebut belum ada di Indonesia sehingga mereka menerima hibah dari Korea Selatan. OHFA Tech Korea Selatan memberikan 20 unit alat bantu pembelajaran tunanetra kepada SLB-A Pembina Tingkat Nasional.

2. Ditahan oleh Bea Cukai Sejak 2022

Alat belajar SLB ini pertama kali masuk ke Indonesia pada 18 Desember 2022 lalu. Namun, pihak SLB tidak memproses lebih lanjut prosedur pengimporan karena besarnya bea masuk yang mencapai ratusan juta. Alat tersebut kemudian sempat tertahan di Bea Cukai selama 1 tahun 4 bulan dengan status Barang Tidak Dikuasai (BTD).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162827/pemerinath_gagalkan_penyelundupan_pakain_bekas_impor-3LFC_large.jpg
Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152097/barang-oaPF_large.png
Aturan Impor Barang Pindahan dari Luar Negeri, Kini Secara Online dan Begini Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152038/bea_cukai-dSM4_large.jpg
Ini Daftar Barang-Barang Pindahan dari Luar Negeri yang Dilarang Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152036/bea_cukai-kSuG_large.png
Aturan Baru, Barang Pindahan dari Luar Negeri Pejabat Negara hingga PNS Bebas Bea Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144697/jamaah_haji-z8p6_large.jpg
Barang Bawaan Jamaah Haji Bebas Bea Masuk Mulai 6 Juni 2025, Cek Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144572/penerimaan_bea_cukai-QDHS_large.jpg
Penerimaan Negara dari Barang Bawaan Penumpang Hanya Rp83 Miliar, Bea Cukai: Ini Sangat Kecil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement