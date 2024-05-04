5 Fakta Warung Madura Boleh Buka 24 Jam

JAKARTA - Warung Madura penyelamat kebutuhan masyarakat pasalnya warung tersebut beroperasi hingga 24 jam nonstop. Namun, saat ini sedang marak perbincangan di media sosial terkait larangan jam operasional Warung Madura.

Berdasarkan pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki berita tersebut tidaklah benar. Kemenkop tidak pernah mengeluarkan aturan pembatasan jam buka Warung Madura.

Lebih lanjut, Warung Madura perlu diapresiasi karena banyak menyerap produk lokal dan telah membantu masyarakat di segala kondisi.

Toko kelontong salah satunya Warung Madura menjadi salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Warung tersebut sering kali menjadi pusat aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.

Berdasarkan penelusuran tim Okezone, Sabtu (4/5/2024), berikut 4 fakta Warung Madura:

1. Buka 24 Jam

Toko kelontong Madura ini menciptakan strateginya sendiri agar dapat bersaing dengan waralaba besar lainnya. Salah satu strategi yang diterapkannya adalah jam operasional 24 jam nonstop. Dengan jam buka 24 jam tersebut, masyarakat dapat dengan mudah membeli kebutuhan walau sudah larut malam.

2. Harga Ramah Kantong

Kebanyakan barang-barang yang dijual di warung Madura tidak sampai merogoh kantong. Dengan harga yang murah tersebut, tentunya menjadi pertimbangan sebagian masyarakat untuk memilih berbelanja di warung Madura.