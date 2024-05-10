Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RI Punya Air Mancur Menari Kelas Dunia, Ini Penampakannya

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |21:02 WIB
RI Punya Air Mancur Menari Kelas Dunia, Ini Penampakannya
Air mancur kelas dunia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia kini punya air mancur menari kelas dunia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan Waterfront City Pangururan sarana pariwisata berskala dunia di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara.

Dengan adanya Waterfront City di Pangururan berpotensi menjadikan Danau Toba memiliki berbagai fasilitas yang dapat dinikmati keindahannya oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Melansir dari Instagram Kementerian PUPR, Waterfront City merupakan konsep pembangunan kota atau daerah yang berbatasan langsung dengan perairan seperti sungai, danau atau pantai.

Salah satu Waterfront City di Indonesia adalah Pangururan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Sebagai Waterfront City dengan garis pantai mencapai 1,5 km, Pangururan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata.

Kementerian PUPR telah melakukan penataan kawasan tersebut di tahun 2023 yang lalu.

Kawasan Waterfront City dijadikan kawasan wisata untuk mendukung Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berskala dunia.

Halaman:
1 2
