HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Menghapus Data di Pinjol

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |17:03 WIB
Cara Menghapus Data di Pinjol
Cara menghapus data pinjol (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Simak cara menghapus data di pinjol berikut jika pernah mengambil pinjaman online, terlebih di pinjol ilegal.

Mahalnya harga barang serta sulitnya mencari pekerjaan membuat beberapa masyarakat bertahan hidup dengan mengandalkan pinjaman online. Sayangnya banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming pencairan yang cepat hingga menggunakan pinjol illegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghimbau masyarakat agar mengajukan pinjam ke pinjaman online yang sudah legal.

Karena kebanyakan pinjol ilegal yang sudah beredar dan memberikan bunga yang besar. Hal ini akan menimbulkan masalah baru dan bukannya menyelesaikan masalah.

Berikut cara menghapus data di pinjol :

  • Menghapus aplikasi pinjol
  • Pengguna cukup meng-uninstall aplikasi pinjol melalui google play store ataupun app store
  • Menghapus keseluruhan data yang terdapat di aplikasi
  • Pengguna aplikasi pinjol dapat menghapus data yang ada di aplikasi pinjol. Dengan menghapus data pada aplikasi, pengguna telah meminimalkan resiko penyebaran data.
  • Menghubungi Call Center Aplikasi

