HOME FINANCE HOT ISSUE

PNS Kemenhub Ajak YouTuber Korea Mampir ke Hotel

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |07:03 WIB
PNS Kemenhub Ajak YouTuber Korea Mampir ke Hotel
PNS kemenhub ketauan ajak youtuber korsel ke hotel (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria yang ternyata diketahui adalah PNS Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah diperiksa setelah dirinya mengajak seorang YouTuber Korea untuk mampir ke hotel.

Diketahui bahwa pria tersebut adalah Asri Damuna yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Asri Damuna diketahui mengajak seorang youtuber Korea mampir ke hotelnya pada sebuah video yang dibagikan melalui unggahan youtuber tersebut, yaitu @jiah4558. Video yang telah diunggah tersebut berjudul ‘MENJADI TEMAN DENGAN PARA OM I KE BUNAKEN DARI MANADO’.

Pada video tersebut, terlihat pada awalnya Jiah tengah makan siang di salah satu rumah makan di Manado. Ketika sedang menikmati makanannya, Asri Damuna yang mengaku bernama Albert tiba-tiba datang menghampiri sambil meminta izin untuk duduk bersebelahan dengan youtuber asal Korea tersebut.

Asri Damuna pada video tersebut mengaku sedang menginap di salah satu hotel di Manado untuk keperluan bisnis bersama rekannya.

"Aku di Swiss-Belhotel (hotel), sendiri ke sini?," tanya Asri Damuna kepada Jiah.

"Mampir ke hotel aku boleh?," ajak Asri Damuna lagi.

Halaman:
1 2
