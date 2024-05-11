Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 6-7%, Mantan Menkeu: Produktivitas Kita Masih Rendah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |18:34 WIB
Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 6-7%, Mantan Menkeu: Produktivitas Kita Masih Rendah
Target ekonomi RI sulit tercapai (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai target pertumbuhan ekonomi 6%-7% sulit dicapai. Sebab saat ini produktivitas di Indonesia masih tergolong rendah.

Sehingga menurutnya jika mau mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 6-7% perlu mendorong produktivitas dan meningkatkan rasio investasi terhadap PDB (Product Domestic Bruto) ke depannya.Sebab lewat investasi, akan menambah serapan tenaga kerja baru, meningkatkan produksi, dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di angka 6%-7%.

"Kita mau mencapai ekonomi tumbuh 6%-7% tadi kata pak Airlangga begitu. Persoalan kita produktivitas masih rendah," ujar Chatib Basri dalam seminar Ekonomi di Sekolah Kolese Kanisius Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).

Disamping itu, menurut Chatib Basri Indonesia juga perlu menjamah potensi ekonomi-ekonomi baru yang ada saat ini. Misalnya ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang pesat di berbagai negara.

Bahkan dikatakan Chatib, India menjadi salah satu contoh negara yang saat ini sudah memanfaatkan new economy dengan memanfaatkan digitalisasi. Bahkan menurutnya, saat ini India sudah menjadi negara dengan transaksi keuangan tertinggi di dunia.

Lewat transformasi ekonomi itu, India menurutnya telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8,4% pada kuartal IV 2023 lalu. Angka ini tumbuh positif jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya di angka 7,6%.

"Indonesia sudah harus memulai masuk ke digital ekonomi, suka atau tidak suka," sambung Chatib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181497/ekonomi_indonesia-uUap_large.jpg
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181478/kota-HYcK_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 Capai 5,04%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement