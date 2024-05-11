Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 6-7%, Mantan Menkeu: Produktivitas Kita Masih Rendah

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai target pertumbuhan ekonomi 6%-7% sulit dicapai. Sebab saat ini produktivitas di Indonesia masih tergolong rendah.

Sehingga menurutnya jika mau mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 6-7% perlu mendorong produktivitas dan meningkatkan rasio investasi terhadap PDB (Product Domestic Bruto) ke depannya.Sebab lewat investasi, akan menambah serapan tenaga kerja baru, meningkatkan produksi, dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di angka 6%-7%.

"Kita mau mencapai ekonomi tumbuh 6%-7% tadi kata pak Airlangga begitu. Persoalan kita produktivitas masih rendah," ujar Chatib Basri dalam seminar Ekonomi di Sekolah Kolese Kanisius Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).

Disamping itu, menurut Chatib Basri Indonesia juga perlu menjamah potensi ekonomi-ekonomi baru yang ada saat ini. Misalnya ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang pesat di berbagai negara.

Bahkan dikatakan Chatib, India menjadi salah satu contoh negara yang saat ini sudah memanfaatkan new economy dengan memanfaatkan digitalisasi. Bahkan menurutnya, saat ini India sudah menjadi negara dengan transaksi keuangan tertinggi di dunia.

Lewat transformasi ekonomi itu, India menurutnya telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8,4% pada kuartal IV 2023 lalu. Angka ini tumbuh positif jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya di angka 7,6%.

"Indonesia sudah harus memulai masuk ke digital ekonomi, suka atau tidak suka," sambung Chatib.