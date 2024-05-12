Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak pada Level 7.000-7.180

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |20:11 WIB
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak pada Level 7.000-7.180
IHSG Diprediksi Menguat Pekan Depan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di pekan depan. Pergerakan indeks akan berada di kisaran 7.000–7.180.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, pergerakan IHSG masih mengalami tekanan dengan posisi di area demand zone.

"Nampak seperti belum bosan dengan pergerakan sideways, saham-saham 1st liner melemah, namun saham-saham 2nd liner mendapat giliran," tulis William dalam analisisnya, Minggu (12/5/2024).

Belum banyak hal yang bisa dibahas dari pergerakan IHSG saat ini dikarenakan pergerakan yang masih sideways dan pembentukan demand zone.

"Namun Anda dapat memanfaatkan kondisi ini untuk mengincar saham-saham 2nd liner dengan sentimen aksi korporasi seperti pembagian dividen dan lain-lain," katanya.

Secara teknikal, IHSG masih bergerak di area demand zone pada 7000 – 7180.

"Potensi penguatan menembus demand zone cukup tinggi, terlihat fase jenuh jual sudah terjadi." ujar William.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -34.81 poin (-0.49%) menuju 7088,79 pada perdagangan hari Rabu 8 Mei 2024.

Sebanyak 194 saham menguat, 367 saham menurun, dan 218 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 13.08T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

SILO, buy, support 2500, resistance 2740.

Trend following dengan posisi candlestick menguat di atas MA5 dan MA20.

Halaman:
1 2
