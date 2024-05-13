Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat Tipis 0,02% ke Level 7.089

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |12:26 WIB
IHSG Sesi I Menguat Tipis 0,02% ke Level 7.089
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik tipis 0,02% atau 1,16 poin ke level 7.089 pada perdagangan sesi pertama, Senin (13/5/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,61 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,91 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 612.820 kali. Adapun, sebanyak 334 saham harganya naik, 221 saham harganya turun dan 209 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi memimpin penguatan dengan naik 1,26%, disusul sektor energi yang naik 0,29%, sektor properti naik 0,22% dan sektor bahan baku naik 0,16%. Sedangkan, sektor kesehatan turun 0,90%, sektor transportasi turun 0,73%, sektor keuangan turun 0,50%, sektor non siklikal turun 0,35%, sektor siklikal turun 0,25%, sektor industri turun 0,23% dan sektor infrastruktur turun 0,21%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,03% ke level 893, indeks MNC36 turun 0,28% ke level 338, indeks IDX30 turun 0,18% ke level 452, serta indeks JII turun 0,05% ke level 524.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Ladangbaja Murni Tbk (LABA) naik 29,20% ke Rp177, PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) naik 21,59% ke Rp107, dan PT Remala Abadi Tbk (DATA) naik 13,38% ke Rp356.

Halaman:
1 2
