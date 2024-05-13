IHSG Anjlok 0,53% di April 2024, OJK: Tekanan di Pasar Saham Global

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan 0,53% secara year-to-date (ytd) ke 7.234,1 pada April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, terdapat faktor tekanan jual di bursa saham global sehingga ikut berdampak terhadap pasar dalam negeri.

“Tekanan di pasar saham global turut berdampak pada pasar saham domestik di bulan April 2024. IHSG terkoreksi 0,53% year-to-date ke level 7.234,2,” kata Inarno dalam Konferensi Pers RDK OJK, Senin (13/5).

Adapun nilai kapitalisasi pasar bursa saham RI menembus Rp12.077 triliun, naik 3,45% ytd, serta membukukan net-buy senilai Rp7,95 triliun ytd.

Dari sisi penghimpunan dana, Inarno menyebut geliat tren IPO masih cukup positif. Nilainya menembus Rp77,64 triliun dengan 17 emiten baru per April

“Masih terdapat 138 pipeline penawaran umum,” tegas Inarno.