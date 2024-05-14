Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Asri Damuna ASN Kemenhub yang Dibebastugaskan Imbas Viral Ajak Youtuber Korea ke Hotel

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |04:09 WIB
Intip Gaji Asri Damuna ASN Kemenhub yang Dibebastugaskan Imbas Viral Ajak Youtuber Korea ke Hotel
PNS Kemenhub dan YouTuber Korsel (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gaji ASN Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Asri Damuna yang dibebastugaskan usai viral mengajak salah satu youtuber asal Korea ke hotel.

Nama Asri Damuna menjadi sorotan di masyarakat usai kedapatan mengajak seorang youtuber korea bernama Jiah ke hotel.

Aksinya tersebut pun terekam dalam video yang diunggah ke channel youtube Jiah dan menjadi sorotan di Indonesia.

Setelah ditelusuri, ternyata Asri Damuna merupakan salah seorang pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Asri Damuna merupakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sebagai seorang kepala kantor, tentunya Asri Damuna memiliki gaji yang tidak main-main. Berdasarkan foto yang beredar, Asri Damuna mengenakan seragam yang terdapat pangkat balok tiga emas yang mengartikan bahwa dirinya memiliki jabatan kelas tiga.

Dengan jabatan tersebut, dapat diperkirakan gaji Asri Damuna yaitu sekitar Rp2.373.600 - Rp4.200.000. Nominal gaji tersebut belum termasuk dengan berbagai tunjangan seperti tunjangan kinerja jabatan yang nominalnya berkisar Rp2,53 juta - Rp33,24 juta di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

