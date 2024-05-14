Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Iuran Naik Usai Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |10:04 WIB
Iuran Naik Usai Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS?
Iuran BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Iuran peserta BPJS Kesehatan menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru untuk rawat inap peserta BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kini rawat inap semua disamakan berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dengan demikian sistem kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dihapus dan akan diganti KRIS yang berlaku paling lambat 30 Juni 2025.

Lalu apakah iuran BPJS Kesehatan akan naik?

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, untuk dasar perhitungan iuran sampai saat ini tidak ada perubahan dan masih mengacu kepada Perpres 64/2020.

"Apabila nantinya terdapat perubahan yang pasti BPJS Kesehatan senantiasa akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah," kata Rizzky kepada Okezone, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Dia menambahkan, nanti akan ada hasil evaluasi penerapan KRIS yang dapat menjadi pertimbangan penyesuaian iuran BPJS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement