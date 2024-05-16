Saat Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Iriana Joko Widodo saat hadiri Dekranas Expo Tahun 2024 (Foto: Dok Pertamina)

JAKARTA-Dukungan Ibu Iriana Joko Widodo terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditunjukkan saat menghadiri Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Expo Tahun 2024 di Pamedan Pura Mangkunegaran, Surakarta, pada Kamis (16/5/2024).

Ibu Iriana Jokowi bersama Ibu Wury Ma’ruf Amin bahkan singgah ke stand UMKM mitra binaan Pertamina dan membeli batik dan gelang.

“Ibu Iriana tadi membeli gelang di stand mitra binaan Pertamina dari toko UMKM Joglo Ayu dan membeli beberapa batik dari UMKM Griya Kain Solo,” ucap Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Fadjar menambahkan, Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Wury Ma’ruf Amin beserta Ibu Liza Erick Thohir juga sempat mencicipi kopi dari Canaya Geothermal Coffee, UMKM binaan Pertamina Geothermal Energy.

“Kopinya berasal dari Kamojang, Jawa Barat, yang proses produksi dan pengeringannya menggunakan panas bumi atau geothermal, ini baru pertama di dunia,” tuturnya.