Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Saat Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |22:40 WIB
Saat Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina
Ibu Iriana Joko Widodo saat hadiri Dekranas Expo Tahun 2024 (Foto: Dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA-Dukungan Ibu Iriana Joko Widodo terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditunjukkan saat menghadiri Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Expo Tahun 2024 di Pamedan Pura Mangkunegaran, Surakarta, pada Kamis (16/5/2024).

Ibu Iriana Jokowi bersama Ibu Wury Ma’ruf Amin bahkan singgah ke stand UMKM mitra binaan Pertamina dan membeli batik dan gelang.

“Ibu Iriana tadi membeli gelang di stand mitra binaan Pertamina dari toko UMKM Joglo Ayu dan membeli beberapa batik dari UMKM Griya Kain Solo,” ucap Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Fadjar menambahkan, Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Wury Ma’ruf Amin beserta Ibu Liza Erick Thohir juga sempat mencicipi kopi dari Canaya Geothermal Coffee, UMKM binaan Pertamina Geothermal Energy.

“Kopinya berasal dari Kamojang, Jawa Barat, yang proses produksi dan pengeringannya menggunakan panas bumi atau geothermal, ini baru pertama di dunia,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185906//menbud_fadli_zon_umumkan_pemenang_sayembara_masterplan_museum_majapahit-rFsm_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Umumkan Pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185861//numi_center-R5dy_large.jpg
Pengalaman Hidup Sehat, Mudah dan Menyenangkan bersama Numi Center
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876//umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185848//menbud_fadli_zon_tinjau_pameran_perang_aceh_melawan_penjajah_belanda_1873_1903-ed37_large.jpeg
Menbud Tinjau Pameran Perang Aceh Melawan Penjajah Belanda 1873-1903, Ruang Edukasi Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185817//umkm-Regx_large.jpg
UMKM Rentan Risiko, Ini Langkah Wajib untuk Menjaga Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/11/3185795//shopeepay_pesta_promo-cHSr_large.jpeg
Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo, Ada SPayLater Flash Sale Rp12 sampai Serba Seribu!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement