4 Cara Menghapus Data KTP di Pinjaman Online

JAKARTA - Cara menghapus data KTP di pinjaman online. Semakin banyaknya penggunaan pinjaman online yang ada di Indonesia seringkali menyebabkan tersebarnya data pribadi masyarakat tersebar.

Seringkali pinjaman online dijadikan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi masalah keuangan secara cepat dan mudah hanya bermodalkan KTP. Namun, menjadi sebuah pertanyaan mengenai bagaimana cara menghapus data KTP di pinjaman online tersebut.

Berikut beberapa cara menghapus data KTP di pinjaman online, telah dirangkum dari berbagai sumber :

1. Melunasi Seluruh Pinjaman

Hal pertama yang dapat masyarakat lakukan adalah memastikan bahwa seluruh pinjaman yang dilakukan sudah terlunasi dengan baik. Selain itu, masyarakat harus memastikan bahwa tidak sedang melakukan peminjaman kembali pada jasa pinjaman online tersebut.

Sehingga ketika masyarakat mendapatkan tagihan dari perusahaan pinjaman online tersebut. Masyarakat dapat melampirkan bukti pelunasan pinjaman yang dilakukan. Maka ketika perusahaan pinjaman online tersebut melakukan penagihan hingga jalur hukum, masyarakat juga dapat melampirkan bukti pelunasan.

2. Menghapus Data, Akun, dan Aplikasi Pinjaman

Hal yang dapat dilakukan masyarakat selanjutnya adalah dengan menghapus data, akun, dan aplikasi pinjaman online tersebut. Pada setiap aplikasi pinjaman online memiliki langkah yang berbeda-beda. Namun, langkah umum yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah menghapus data, cache dan cookies pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, masyarakat dapat menghapus akun secara permanen pada aplikasi pinjaman online. Kemudian, masyarakat juga harus menghapus aplikasi dari pinjaman online tersebut.