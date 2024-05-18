Advertisement
HOME FINANCE

Tingkatkan Kapabilitas Perwira, Pertamina Launching Competency Development Program

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |15:11 WIB
Tingkatkan Kapabilitas Perwira, Pertamina <i>Launching</i> Competency Development Program
Pertamina launching Competency Development Program untuk tingkatkan kapabilitas Perwira Pertamina. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina merilis program barunya bernama Competency Development Program, dalam rangka meningkatkan kapabilitas Perwira Pertamina. Program ini merupakan bagian dari Pertamina Investment Excellent untuk menjawab kebutuhan serta tantangan bisnis ke depan, khususnya terkait pengelolaan dan eksekusi investasi.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan, sesuai tagline Pertamina yaitu “Energizing You”, Perwira Pertamina sendiri perlu diberikan energi melalui transformasi dan bangun budaya. Pertamina nantinya harus terbang lebih tinggi dan terus melihat ke depan. Untuk itu, perubahan budaya (culture) menjadi sebuah keharusan.

“Mewakili Kementerian BUMN dan Pak Menteri BUMN berpesan kita semua perlu terlibat menjadi bagian dari transformasi. Seluruh Perwira Pertamina harus menjadi bagian dari program ini dan menjadi agen perubahan, membangun jaringan dan meningkatkan kolaborasi, untuk memberikan kontribusi positif bagi Pertamina dan Indonesia," ujarnya saat seremonial launching Competency Development Program di Grha Pertamina, Jakarta (17/5).

Rabin menilai Pertamina Competency Development Program adalah salah satu bentuk komitmen Pertamina dalam mengembangkan budaya yang kuat dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Perwira Pertamina.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan Competency Development Program menjadi komitmen dan fokus Pertamina, baik holding, sub holding, maupun anak perusahaan guna mendukung upaya untuk meningkatkan investasi Pertamina yang berkualitas.

Halaman:
1 2
