Deretan Aplikasi Penghasil Uang Rp350 Ribu

JAKARTA - Zaman sudah semakin canggih, bahkan kini pengguna gadget bisa mendapatkan uang dari aplikasi senilai Rp350 ribu.

Caranya pun cukup mudah, mulai dari menyelesaikan tugas sederhana, mengisi survei hingga bermain game. Akan tetapi pengguna harus perhatikan kuota internet yang dimiliki, karena diperlukan untuk mengakses aplikasi.

Berikut aplikasi yang dapat hasilkan cuan

1. TikTok

Untuk mendapatkan uang di tiktok, pertama-tama klik logo hadiah yang ada di halaman utama. Lalu, tekan tombol merah dan tonton video seperti biasanya. Pengguna bisa mendapatkan koin tiktok setelah menonton video selama 15-30 menit. Koin yang telah terkumpul bisa dicairkan melalui e-wallet.