Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |18:55 WIB
<i>Vibes</i> Sehat, Perwira Pertamina <i>Healing</i> dengan Berolahraga Lari
Perwira Pertamina healing dengan olahraga lari untuk gaya hidup sehat. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengampanyekan pekerjanya untuk gaya hidup sehat di lingkungan kerja dengan berolahraga lari. Direktur Manajemen Risiko Pertamina Ahmad Siddik Badruddin mengatakan kegiatan olahraga lari mempromosikan gaya hidup sehat dan juga memberikan kesempatan untuk kita semua pekerja (perwira) bisa berinteraksi dalam situasi yang informal.

Lebih lanjut, Siddik berharap kegiatan olahraga ini dapat dilakukan secara rutin, dan digelar di seluruh lokasi Pertamina di Tanah Air. “Sehingga kita bisa mengajak semua Perwira dan Pertiwi untuk mitigasi risiko agar lebih sehat lagi ke depannya,” ujarnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, olahraga lari ini ibarat mininya ecorunfest yang kerap kali diselenggarakan tiap tahunnya.

“Kali ini bertajuk FRI RUN dengan tema Stay Fit, Stay Energize, diperuntukkan perwira Pertamina, baik dari holding, Subholding dan para Perwira Pertamina dengan jarak fun run sekitar 5 km yang menyenangkan tapi juga menyehatkan,” tuturnya.

Fadjar pun menyambut baik respons positif kegiatan Fri Run dari manajemen maupun perwira, sehingga kegiatan ini dapat menjadi energi kebiasaan antar sesama Perwira Pertamina di seluruh wilayah Indonesia.

Perwira Pertamina healing dengan olahraga lari. (Foto: dok Pertamina)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/12/3186354//miharu_julie-yar6_large.jpg
Berawal dari Blog Kecil, Ini Perjalanan Miharu Julie sampai Aktif di TikTok dan Instagram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement