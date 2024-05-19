Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengampanyekan pekerjanya untuk gaya hidup sehat di lingkungan kerja dengan berolahraga lari. Direktur Manajemen Risiko Pertamina Ahmad Siddik Badruddin mengatakan kegiatan olahraga lari mempromosikan gaya hidup sehat dan juga memberikan kesempatan untuk kita semua pekerja (perwira) bisa berinteraksi dalam situasi yang informal.

Lebih lanjut, Siddik berharap kegiatan olahraga ini dapat dilakukan secara rutin, dan digelar di seluruh lokasi Pertamina di Tanah Air. “Sehingga kita bisa mengajak semua Perwira dan Pertiwi untuk mitigasi risiko agar lebih sehat lagi ke depannya,” ujarnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, olahraga lari ini ibarat mininya ecorunfest yang kerap kali diselenggarakan tiap tahunnya.

“Kali ini bertajuk FRI RUN dengan tema Stay Fit, Stay Energize, diperuntukkan perwira Pertamina, baik dari holding, Subholding dan para Perwira Pertamina dengan jarak fun run sekitar 5 km yang menyenangkan tapi juga menyehatkan,” tuturnya.

Fadjar pun menyambut baik respons positif kegiatan Fri Run dari manajemen maupun perwira, sehingga kegiatan ini dapat menjadi energi kebiasaan antar sesama Perwira Pertamina di seluruh wilayah Indonesia.

Perwira Pertamina healing dengan olahraga lari. (Foto: dok Pertamina)



