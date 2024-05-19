Internet Starlink Milik Elon Musk Resmi Beroperasi di Indonesia, Segini Harganya

JAKARTA - Penyedia jasa internet berbasis satelit, Starlink, dipastikan beroperasi di Indonesia dan secara khusus pemiliknya yaitu pebisnis asal AS Elon Musk meresmikan layanan tersebut di Bali pada hari ini.

Hadirnya Starlink oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dinilai dapat membantu pemerintah dalam pemerataan internet di Indonesia dan dapat mengurangi jumlah titik buta internet di daerah-daerah terpencil.

“Daerah-daerah terpencil kita akan bisa di-cover dengan internet yang bagus,” kata Luhut pada dikutip Antara, Minggu (18/5/2024).

Untuk dapat menikmati layanan internet dari Starlink, nantinya masyarakat yang menjadi pelanggan diharuskan memiliki perangkat VSAT atau stasiun penerima sinyal.

Perlu diingat, perangkat VSAT ini memakan biaya terpisah dari langganan internetnya.

Berdasarkan informasi dari Starlink.com, ada dua VSAT yang ditawarkan.