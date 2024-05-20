IHSG Hari Ini Melemah ke Level 7.266

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. Sempat menguat di awal sesi, IHSG ditutup melemah 50,54 poin atau 0,69% ke level 7.266,69.

Pada penutupan perdagangan, Senin (20/5/2024), terdapat 266 saham menguat, 290 saham melemah dan 227 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,8 triliun dari 17,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,17% ke 908,775, indeks JII melemah 0,06% ke 528,982, indeks IDX30 turun 1,44% ke 458,056 dan indeks MNC36 turun 1,34% ke 341,416.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni energi 1,08%, barang baku 0,61%, non siklikal 0,02%, kesehatan 0,9%, teknologi 0,01%.

Kemudian sektor yang melemah ada industri 0,26%, siklikal 0,64%, keuangan 1,49%, properti 0,01%, infrastruktur 0,43% dan transportasi 1,46%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA) naik 19,15% ke Rp168, PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) naik 18,24% ke Rp175 dan saham PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) naik 13,46% ke Rp118.