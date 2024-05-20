Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Adi Pradita Pria yang Terobsesi Teror Nimas Selama 10 Tahun

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |09:06 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Adi Pradita Pria yang Terobsesi Teror Nimas Selama 10 Tahun
Ilustrasi Ternyata ini pekerjaan Adi Pradita ( Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Adi Pradita, pria yang terobsesi teror Nimas selama 10 tahun. Namanya bahkan menjadi trending di media sosial X. Hal ini bermula saat Nimas curhat soal teror yang dialaminya melalui cuitannya.

Dia mengaku diteror mantan teman sekelasnya selama 10 tahun hingga hidupnya tidak tenang. Pria bernama Adi tersebut berkali-kali mengajaknya menikah, mengganggunya melalui telepon hingga menuliskan khayalannya soal Nimas di akun X nya.

Tentunya beberapa warganet penasaran dengan sosok pria yang menerornya. Termasuk pekerjaannya Adi Pradita. Lantas apa pekerjaannya?

Ternyata ini pekerjaan Adi Pradita, pria yang terobsesi teror Nimas selama 10 tahun yang seorang wirausaha. Ia diketahui berhasil mengumpulkan uang untuk menikah. Bahkan, diceritakan bahwa Adi sudah mempunyai toko sandal online yang ratingnya bagus.

Sementara itu, terdapat sebuah akun yang diduga juga merupakan pria tersebut dengan username @adiprpr81, menyebutkan bahwa ia hanya ingin setia mengejar cinta gadis impiannya yang tak lain adalah Nimas.

"Ya Allah padahal ingin setia, dan berjuang dan tidak nyerah sama orang dicintai. Bersikap jujur ke dia. Biar dia tahu kehidupan Adi. Ternyata semua yang Adi lakukan jahat. Tidak bermaksud seperti itu. Maafkan Adi, Nimas. Sadar diri kok,” tulis Adi di akun X nya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement