Ternyata Ini Pekerjaan Adi Pradita Pria yang Terobsesi Teror Nimas Selama 10 Tahun

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Adi Pradita, pria yang terobsesi teror Nimas selama 10 tahun. Namanya bahkan menjadi trending di media sosial X. Hal ini bermula saat Nimas curhat soal teror yang dialaminya melalui cuitannya.

Dia mengaku diteror mantan teman sekelasnya selama 10 tahun hingga hidupnya tidak tenang. Pria bernama Adi tersebut berkali-kali mengajaknya menikah, mengganggunya melalui telepon hingga menuliskan khayalannya soal Nimas di akun X nya.

Tentunya beberapa warganet penasaran dengan sosok pria yang menerornya. Termasuk pekerjaannya Adi Pradita. Lantas apa pekerjaannya?

Ternyata ini pekerjaan Adi Pradita, pria yang terobsesi teror Nimas selama 10 tahun yang seorang wirausaha. Ia diketahui berhasil mengumpulkan uang untuk menikah. Bahkan, diceritakan bahwa Adi sudah mempunyai toko sandal online yang ratingnya bagus.

Sementara itu, terdapat sebuah akun yang diduga juga merupakan pria tersebut dengan username @adiprpr81, menyebutkan bahwa ia hanya ingin setia mengejar cinta gadis impiannya yang tak lain adalah Nimas.

"Ya Allah padahal ingin setia, dan berjuang dan tidak nyerah sama orang dicintai. Bersikap jujur ke dia. Biar dia tahu kehidupan Adi. Ternyata semua yang Adi lakukan jahat. Tidak bermaksud seperti itu. Maafkan Adi, Nimas. Sadar diri kok,” tulis Adi di akun X nya.