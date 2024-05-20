Perlindungan Penumpang Pesawat, Garuda Indonesia Gandeng Allianz

JAKARTA – PT Allianz Utama Indonesia bersama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk luncurkan produk asuransi perjalanan baru.

Melanjutkan kerja sama yang telah terjalin sejak 2014, Allianz menggandeng Garuda Indonesia untuk menghadirkan produk asuransi baru yaitu Domestic TravelPro Insurance dan TravelPro International Insurance – Enhanced.

“Memiliki visi yang sama dengan Allianz untuk menghadirkan kenyamanan bagi pengguna jasa, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Garuda Indonesia,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra yang diwakili oleh Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi pada konferensi pers, Senin (20/5/2024)

Direktur & Chief Distribution Officer Allianz Utama Indonesia Mariani Solihah selanjutnya mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia masih menganggap proteksi perjalanan sebagai kebutuhan tersier. Hal tersebut menjadi dorongan bagi Allianz untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya proteksi perjalanan.

“Bersama Garuda Indonesia, kami di Allianz Utama ingin terus meningkatkan kesadaran pentingnya memiliki proteksi,” Ungkap Mariani

Ade mengungkapkan bahwa masyarakat dapat membeli produk proteksi perjalanan ini dengan harga yang terjangkau

“Preminya sangat terjangkau mulai dari Rp37.000 per penumpang dengan maksimum durasi pertanggungan selama 30 hari untuk perjalanan domestik dan 90 hari untuk perjalanan internasional,” kata Ade.