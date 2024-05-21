Rancang APBN Prabowo 2025, Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi 5,1%-5,5%

JAKARTA – Asumsi Dasar Makro Ekonomi 2025 telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,15 - 5,5%.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang dibuat oleh Kemenkeu di dalamnya meliputi beberapa hal mulai dari asumsi makro ekonomi hingga postur awal dari APBN 2025.

"Anggota Dewan yang Terhormat, kami optimis dengan bekerja keras dan komitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi dan komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,5% ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDM dan pengembangan industri kendaraan listrik serta digitalisasi dan agenda perubahan iklim melalui ekonomi dan energi hijau," jelas Sri Mulyani, Senin (20/5/2024).

Sri Mulyani kemudian melanjutkan pertimbangan risiko dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, Yield SBN tenor 10 tahun diperkirakan ada di kisaran 6,9-7,3%. Selain itu, ia berharap bahwa laju pertumbuhan dapat menjadi pondasi kuat untuk lebih tinggi pada tahun mendatang.

Inflasi diperkirakan antara 1,5% - 3,5%. Sedangkan nilai tukar rupiah antara Rp15.300 hingga Rp16.300 per dolar AS.

"Dengan mencermati tensi geopolitik dan berlanjutnya ketegangan global, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran USD75 hingga USD85 per barel," tegas Menkeu.

Lifting gas mencapai 1.003.000 sampai 1.047.000 per hari dan lifting minyak pada 580 ribu hingga 601 ribu per hari. Efektifitas kebijakan fiskal mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dilihat dari berbagai target tahun 2025, yaitu penurunan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,5-5,0%.