HOME FINANCE HOT ISSUE

Syahrul Yasin Limpo Reimburse Pembelian Gelang Rp65 Juta ke Kementan, untuk Siapakah Gelangnya?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:17 WIB
Syahrul Yasin Limpo Reimburse Pembelian Gelang Rp65 Juta ke Kementan, untuk Siapakah Gelangnya?
Kasus Syahrul Yasin Limpo ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Syahrul Yasin Limpo Reimburse pembelian gelang Rp65 Juta ke Kementan, untuk siapakah gelangnya? Hal ini menjadi salah satu pembahasan warganet.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Kabag Umum Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Edi Eko Sasmito sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Beli gelang menteri ini waktu itu yang saya dapat ceritanya, karena kan saya juga hanya dikasihkan bon yah untuk membayar,"kata Edi

Lantas untuk apa Syahrul Yasin Limpo Reimburse pembelian gelang Rp 65 Juta ke Kementan? Sayangnya saksi tidak tahu untuk siapa gelang itu bakal diberikan.

"Iya. Cuma cerita yang saya dapat, sudah dibelikan gelang. Diberikannya ke siapa, saya tidak tahu pasti yah, cuma kita diminta untuk mengganti pembelian yang sudah dikeluarkan oleh orang dinas di Kalsel," jawab Edi.

Halaman:
1 2
