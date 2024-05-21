Awak Kapal Patroli Negara Dibekali Keterampilan Menembak, Kapal Asing Jangan Main-Main!

JAKARTA - Petugas awak kapal negara patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dibekali dengan keterampilan menembak

"Peningkatan keterampilan menembak adalah kompetensi yang diperlukan oleh Awak Kapal Negara Patroli KPLP, karena pada keahlian tersebut memerlukan proses energi seseorang serta menentukan tindakan dengan tingkat emosional yang stabil," ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Jon Kenedi dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Lebih lanjut, pelatihan keterampilan menembak dibimbing oleh para instruktur dengan melalui prosedur-prosedur, sehingga diharapkan para Awak Kapal Negara Patroli KPLP agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut juga untuk meningkatkan wawasan tentang pengendalian diri, tidak emosional dan selalu waspada dalam bertindak, serta memperbaharui tentang tata cara merawat dan menyimpan senjata api dinas.

Sebagai informasi bahwa Awak Kapal Negara Patroli KPLP dalam menjalankan tugas di lapangan, melakukan pengawasan keamanan serta keselamatan dunia pelayaran, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

"Besar harapan saya, dengan adanya kegiatan keterampilan menembak ini, Awak Kapal Negara Patroli KPLP menjadi lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas di lapangan, yaitu melakukan pengawasan keamanan dan keselamatan pada alur pelayaran," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)