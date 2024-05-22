Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tanpa Undang Teman

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |19:30 WIB
6 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tanpa Undang Teman
Aplikasi penghasil uang 100 ribu yang layak dicoba (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA — 6 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari tanpa undang teman ini patut dicoba untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Akhir-akhir ini mendapat pekerjaan dengan bayaran yang besar bukanlah hal yang mudah. Namun dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, hal itu dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Setiap orang bisa mendapatkan banyak uang tambahan hanya dengan bermodalkan handphone dan tanpa perlu pergi keluar rumah. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi penghasil uang.

Saat ini sudah banyak aplikasi yang memberikan uang sebagai reward. Jumlahnya pun bervariasi, mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu hingga bahkan jutaan Rupiah.

Berikut 6 aplikasi penghasil uang 100 ribu per hari tanpa undang teman dirangkum berbagai sumber, Rabu (22/5/2024):

1. Million Quiz

Million Quiz adalah aplikasi game yang digunakan dengan cara mengisi kuis. Hanya dengan melakukan hal tersebut, pengguna dapat menghasilkan uang dengan mudah

2. Crazy Dog

Crazy Dog juga menjadi salah satu game penghasil uang yang terbukti secara resmi. Melalui game ini, pengguna hanya perlu menyelesaikan misi kumulatif yang telah disediakan.

3. Helo

Helo adalah aplikasi untuk menonton video. Aplikasi ini akan memberikan hadiah yang dapat dicairkan menjadi uang. Caranya pun cukup mudah, yakni dengan menonton dan membagikan video yang tersedia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
