HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

20+ Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening Tanpa Modal

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |18:00 WIB
20+ Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening Tanpa Modal
20+ game penghasil uang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 20+ game penghasil uang langsung ke rekening tanpa modal. Deretan game penghasil uang dapat membantu untuk menambah penghasilan dengan cepat.

Dalam memenangkannya sangat mudah, jika berhasil mendapatkan point yang banyak bisa mendapatkan hadiah atau ditukarkan dengan uang yang dapat diperoleh dan langsung masuk ke rekening tanpa modal.

Melalui pencarian okezone, Ini dia 20+ game penghasil uang langsung ke rekening tanpa modal.

1. Arena of Valor

Arena of Valor adalah game MOBA yang memiliki konsep berbeda dengan game MOBA lain. Game ini dapat memberikan playernya uang dengan cara mengumpulkan banyak diamond dan kemudian menjualnya ke player lain. Selain itu, game ini juga memiliki banyak kompetisi yang apabila memenangkannya bisa mendapat uang tambahan.

2. Hago

Hago merupakan salah satu game penghasil uang yang cukup ramai diminati. Di Playstore game ini berhasil menarik perhatian lebih dari 100 juta pengguna dengan rating 4,2. Game ini memiliki banyak sub mini game yang beragam dan dapat terhubung dengan pemain pemain lain dari seluruh dunia. Pemenang dari setiap game akan mendapatkan koin yang dapat ditukar dengan uang saldo atau pulsa.

3. Island King Pro

Island King merupakan game penghasil uang yang memiliki tema yang unik. Jika pada game sebelumnya berbentuk mini games sederhana, pada game ini pemain harus membangun mengembangkan sebuah pulau.

4. TopRich

Top Rich merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai jenis permainan di dalamnya. Agar bisa mendapatkan uang, setiap player harus menyelesaikan beberapa tugas terlebih dahulu dan banyak memainkan permainan yang tersedia. Selain itu, untuk mendapat lebih banyak uang, setiap player juga bisa mengundang orang lain.

Halaman:
1 2 3
