HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Panjang, Penumpang Serbu Kereta Cepat Whoosh

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:45 WIB
Libur Panjang, Penumpang Serbu Kereta Cepat Whoosh
Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki libur panjang Hari Raya Waisak, penumpang Kereta Cepat Whoosh pada Rabu (22/5/2024) mencapai 21.144 penumpang atau meningkat sekitar 30% dibandingkan hari biasa.

Adapun jadwal keberangkatan favorit masyarakat pada hari Rabu tersebut adalah sejak pukul 11.30 WIB hingga jadwal terakhir di 20.30 dimana okupansinya mencapai 80 s.d 100%.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, KCIC telah mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk berlibur dengan mengoperasikan sebanyak 48 jadwal perjalanan Whoosh.

"KCIC menyediakan sebanyak 28 ribu tempat duduk per hari untuk melayani masyarakat yang ingin berlibur di masa long weekend kali ini. Jumlah ini meningkat hingga 20% jika dibandingkan dengan kapasitas tempat duduk yang KCIC sediakan di April lalu," ujar Eva dalam keterangan resminya, Kamis (23/5/2024).

Adapun untuk keberangkatan 23 Mei, tiket keberangkatan Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang dan Tegalluar mulai keberangkatan pukul 06.00 WIB hingga 16.10 WIB okupansinya sudah di atas 95%.

