Ketepatan Waktu Keberangkatan Maskapai Haji Capai 100% di Bandara Kertajati

JAKARTA - Ketepatan waktu keberangkatan maskapai haji di Bandara Kertajati mencapai 100%. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta, Capt. Yufridon Gandoz mengatakan Bandara Kerta Jati merupakan kelompok terbang (kloter) 11 menuju Madinah pada musim haji 2024. Hingga kloter sebelas ini, telah diberangkatkan 4.838 calon jemaah haji dari Bandara Kertajati.

"Telah diberangkatkan kloter sebelas dengan jumlah 440 calon jemaah haji dari Bandara Kertajati menuju Madinah, menggunakan pesawat udara Saudi Arabian Airline jenis Boeing 777-309R dengan nomor penerbangan SV 5743," ujar Gandoz dalam keterangan resminya, Kamis (23/5/2024).

Gandoz menjelaskan, selain kelaikan pesawat pihaknya juga memastikan alur keberangkatan calon jemaah haji dari embarkasi Indramayu ke Bandara Kertajati, pengecekan bagasi dan pengecekan Security Check Point di embarkasi Indramayu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandara Kertajati direncanakan akan menerbangkan sebanyak 13.050 calon jamaah haji dengan didampingi 150 petugas haji dari Indonesia langsung ke Madinah dan Jeddah yang terbagi menjadi 30 kloter. Kloter pertama dimulai sejak 12 Mei 2024 hingga kloter terakhir nanti pada 10 Juni 2024.