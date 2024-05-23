Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketepatan Waktu Keberangkatan Maskapai Haji Capai 100% di Bandara Kertajati

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |20:40 WIB
Ketepatan Waktu Keberangkatan Maskapai Haji Capai 100% di Bandara Kertajati
Ketepatan waktu keberangkatan penerbangan haji capai 100% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketepatan waktu keberangkatan maskapai haji di Bandara Kertajati mencapai 100%. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta, Capt. Yufridon Gandoz mengatakan Bandara Kerta Jati merupakan kelompok terbang (kloter) 11 menuju Madinah pada musim haji 2024. Hingga kloter sebelas ini, telah diberangkatkan 4.838 calon jemaah haji dari Bandara Kertajati.

"Telah diberangkatkan kloter sebelas dengan jumlah 440 calon jemaah haji dari Bandara Kertajati menuju Madinah, menggunakan pesawat udara Saudi Arabian Airline jenis Boeing 777-309R dengan nomor penerbangan SV 5743," ujar Gandoz dalam keterangan resminya, Kamis (23/5/2024).

Gandoz menjelaskan, selain kelaikan pesawat pihaknya juga memastikan alur keberangkatan calon jemaah haji dari embarkasi Indramayu ke Bandara Kertajati, pengecekan bagasi dan pengecekan Security Check Point di embarkasi Indramayu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandara Kertajati direncanakan akan menerbangkan sebanyak 13.050 calon jamaah haji dengan didampingi 150 petugas haji dari Indonesia langsung ke Madinah dan Jeddah yang terbagi menjadi 30 kloter. Kloter pertama dimulai sejak 12 Mei 2024 hingga kloter terakhir nanti pada 10 Juni 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186597/bandara-HvGQ_large.jpg
6 Fakta Heboh Bandara IMIP di Morowali hingga Jokowi Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186260/bandara-pPEq_large.jpg
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126/purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186088/purbaya-TGCt_large.jpg
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement