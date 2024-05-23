Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Cara Cek KTP Terdaftar di Pinjol

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |04:36 WIB
4 Cara Cek KTP Terdaftar di Pinjol
Cara Daftar Pinjaman online. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Fenomena penggunaan identitas orang lain tanpa izin seperti penggunaan KTP milik orang lain sebagai modal untuk mengajukan pinjaman online tengah menjadi sorotan belakangan ini.

Kejadian tersebut kerap terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan yang sangat disayangkan adalah jumlah oknum yang tidak bertanggungjawab semakin meningkat.

Cara cepat dan termudah bagi pengguna untuk mendeteksi oknum yang menyalahgunakan identitas diri orang lain adalah menggunakan layanan SLIK OJK.

Pengguna dapat memantau atau melakukan pengecekan melalui skor BI Checking. Skor tersebut dapat digunakan juga untuk pinjaman PayLater.

Berikut cara cek KTP terdaftar di pinjol apa saja yang telah dirangkum oleh Okezone:

1. Aplikasi Cek KTP Online

Masyarakat dapat menggunakan aplikasi resmi dari aplikasi cek KTP secara online. Aplikasi ini dipercaya dengan tingkat akurasi sebesar 90%. Namun masyarakat disarankan untuk tidak melakukannya secara rutin, hal ini guna untuk menghindari potensi kebocoran data pribadi.

Halaman:
1 2
