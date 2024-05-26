Elon Musk Tolak AS Naikkan Tarif Impor Kendaraan Listrik China

JAKARTA - Elon Musk menentang kenaikan tarif impor kendaraan listrik China oleh Presiden Joe Biden. Dengan tegas, Bos Tesla tersebut menyampaikan penolakan.

Untuk diketahui, beberapa hari sebelumnya Joe Biden menaikan tarif impor kendaraan listrik China hingga empat kali lipat. Elon Musk menyebut aturan ini bukan lah hal yang baik.

"Baik Tesla maupun saya tidak meminta tarif ini. Bahkan, saya terkejut ketika hal itu diumumkan," kata Musk dalam konferensi teknologi di Paris dikutip dari BBC pada Minggu (26/5/2024).

"Hal-hal yang menghambat kebebasan bertukar atau mendistorsi pasar adalah hal yang tidak baik. Tesla bersaing cukup baik di pasar China tanpa tarif dan tanpa dukungan diferensial," tambahnya.

Apa yang dilakukan Musk ini sebenarnya bertentangan dengan pernyataan dia sebelumnya yang memperingatkan bahwa produsen mobil China akan menggila jika tidak dihambat.