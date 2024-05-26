Izin 12 SPBE Nakal Kurangi Takaran LPG 3 Kg Bakal Dicabut, Pertamina Buka Suara

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) akan mencabut izin operasional 12 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), lantaran ditemukan adanya pengurangan takaran isi tabung elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi.

Saat ini, PT Pertamina (Persero) melalui unit usahanya, Pertamina Patra Niaga, baru memberikan sanksi administratif.

BACA JUGA: Izin SPBE Bakal Dicabut jika Kurangi Takaran Gas Elpiji 3 Kg

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, sanksi administratif akan diberikan secara bertahap, namun bila teguran tidak diindahkan pelaku usaha maka sanksi yang dikenakan jauh lebih berat yakni, pencabutan izin usaha.

"Pemberian sanksi berupa surat teguran dimaksudkan agar para pengusaha SPBE segera menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan,” ujar Mars Ega yang diterima MNC Portal, Minggu (26/5/2024).

BACA JUGA: Terungkap Skandal Isi Gas Elpiji 3 Kg Dikurangi

“Jika tidak dilakukan perubahan, maka akan diberikan sanksi yang lebih berat dan tidak menutup kemungkinan pencabutan izin usaha jika kesalahan terus dilakukan," paparnya.