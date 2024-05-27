Bos Bulog Sebut Permintaan Beras SPHP Tinggi meski Harga Naik

ayu Krisnamurthi menyatakan permintaan beras SPHP tetap tinggi meski harga naik.

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan permintaan beras SPHP tetap tinggi meski harga naik. Menurutnya, ini karena harga beras SPHP masih menjadi salah satu yang termurah di pasaran

Bayu menyebut beras SPHP diminati lantaran menawarkan kualitas yang sama dengan beras pasaran namun dengan harga yang lebih rendah.

Ia juga menyampaikan harga beras SPHP cenderung stabil dan produk tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.

"Kalau dilihat dari permintaan, masih tetap tinggi. Kenapa? Karena meskipun naik sesuai dengan relaksasi yang disediakan, tetapi harga beras SPHP masih tetap salah satu yang termurah untuk kualitas yang sama," kata Bayu di Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Jadi masyarakat saya kira sudah makin mengenal brand ini, dan Bulog terus menyediakan beras SPHP di masyarakat. (Harganya) Masih stabil," tambahnya.