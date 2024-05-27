Rupiah Melemah Lagi ke Level Rp16.071 per USD, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah 76 poin atau 0,48% ke level Rp16.071 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (27/5/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.028 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS menguat karena pasar menunggu isyarat lebih lanjut mengenai suku bunga AS dari data inflasi utama yang akan dirilis minggu ini.

"Selain itu, hari libur pasar di Inggris dan AS membatasi volume perdagangan, begitu pula dengan kurangnya petunjuk langsung," tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin (27/5/2024).

Fokus minggu ini tertuju pada data indeks harga PCE alat pengukur inflasi pilihan The Fed yang akan dirilis pada hari Jumat. Ukuran inflasi pilihan Federal Reserve diperkirakan akan stabil dari bulan ke bulan.

Greenback mengalami peningkatan kekuatan dalam beberapa sesi terakhir karena para pedagang terus mengabaikan ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed tahun ini.

Para pedagang kini mempertimbangkan peluang yang lebih besar bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tetap stabil bahkan di bulan September, menurut alat CME Fedwatch.