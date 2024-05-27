Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Bisa Mencari Alamat Lewat NIK?

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |22:01 WIB
Apakah Bisa Mencari Alamat Lewat NIK?
Cari Alamat Lewat NIK KTP (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah bisa mencari alamat lewat NIK? Pertanyaan ini kerap kali muncul di kalangan masyarakat.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan nomor identitas unik yang diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk keperluan administrasi kependudukan. NIK dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan dan belakangan ini paling sering digunakan untuk registrasi pinjaman online.

Namun, belakangan muncul pertanyaan tentang apakah bisa mencari alamat seseorang hanya menggunakan NIK? Ada beberapa kondisi yang melatarbelakangi hal tersebut bisa jadi untuk mencari anggota keluarga yang hilang, pencarian data untuk keperluan darurat, hingga penanganan kasus hukum.

Lalu, apakah bisa mencari alamat seseorang lewat NIK?

Berikut jawaban dari Apakah bisa mencari alamat lewat NIK? Dilansir dari berbagai sumber, Senin (27/5/2024):

