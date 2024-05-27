APBN Surplus Rp75,7 Triliun hingga April 2024

JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 masih mencetak surplus hingga akhir April 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2024 mencatat surplus sebanyak Rp75,7 triliun hingga akhir April 2024. Surplus anggaran ini setara 0,33% produk domestik bruto (PDB).

“APBN KiTa mencatatkan surplus Rp75,7 triliun, ini artinya 0,33% dari PDB tahun ini,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2024, Senin (27/5/2024).

Sri Mulyani menambahkan, surplus APBN hingga akhir Maret 2024 ini berasal dari pendapatan negara yang terkumpul Rp924,9 triliun. Realisasi ini mencapai 33,0% dari target APBN 2024.

Realisasi penerimaan negara ini turun 7,6% dari periode sama tahun lalu, atau year on year (yoy).