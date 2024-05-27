Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Tembus Rp27,5 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran pemilu 2024 mencapai Rp27,5 triliun per 30 April 2024. Realisasi anggaran ini setara 71,9% dari pagu sebesar Rp38,3 triliun.

"Pada bulan ini belanja pemilu yang mencapai Rp27,5 triliun enggak terlalu berbeda jauh dari bulan yang lalu ,karena ini juga masih persiapan nanti kita akan lihat dalam pelaksanaan Pilkada, (belanja pemilu) sekarang ini sudah 71,9% dari pagu atau Rp38,3 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2024, Senin (27/5/2024).

Dengan pemilu yang sudah selesai ini, Sri Mulyani berharap pertanggungjawaban belanja sudah mulai disusun oleh pemakai anggaran.

"Untuk anggaran pemilu 2024 termasuk nanti di dalam pilkada yang sebagian atau cukup besar melalui dana APBD," katanya.

Dari realisasi belanja pemilu Rp27,5 triliun, penggunaannya terbagi untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp25,2 triliun. Anggaran itu untuk operasional dan honorarium badan-pengawas Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan-pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu, pengawasan logistik, sampai penanganan pelanggaran penetapan hasil Pemilu.