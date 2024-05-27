Advertisement
HOT ISSUE

Bisakah Orang Lain Mengambil Uang dari Rekening Kita?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |21:30 WIB
Bisakah Orang Lain Mengambil Uang dari Rekening Kita?
Bisakah Orang Lain Ambil Uang di Rekening (Foto: BI)
JAKARTA - Bisakah orang lain mengambil uang dari rekening kita? Menyimpan uang di bank merupakan pilihan yang baik untuk penyimpanan yang aman. Dengan menyimpan uang dibank orang-orang bisa memiliki nomor rekening yang akan memudahkan dalam melakukan transaksi apapun.

Fungsi rekening adalah sebagai alat pembayaran, syarat pengajuan pinjaman atau kredit, media transaksi antar nasabah, serta persyaratan untuk menyimpan uang di bank. Namun Bisakah orang lain mengambil uang dari rekening kita? Kegunaan rekening sangat penting dalam transaksi di bank karena hal ini membuat masyarakat harus lebih hati-hati dalam membagikan nomor rekening.

Namun, di era digital ini, data-data tersebut mudah bocor dan tersebar. Inovasi dalam sistem pembayaran dengan kartu juga sudah berkembang. Kini, yang marak digunakan adalah uang elektronik. Hal ini menyebabkan banyaknya transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat. Penipuan online mulai marak terjadi.

Mereka mengincar pengguna yang tak terlalu paham dengan teknologi untuk mendapatkan informasi tentang rekening yang digunakan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mewaspadai adanya modus penipuan yang akan merugikan kita.

Dikutip Okezone, bisakah orang lain mengambil uang dari rekening kita? Senin, (27/5/2024).

Halaman:
1 2
