Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp95,7 Triliun per April 2024

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan kepabeanan dan cukai per April 2024 mencapai Rp95,7 triliun. Realisasi itu naik tipis 1,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Seperti diketahui, hasil penerimaan kepabeanan dan cukai ditopang oleh tiga komponen, diantaranya bea masuk, bea keluar dan cukai.

Menkeu menyebutkan, penerimaan bea masuk tercatat Rp15,7 triliun atau turun 0,5% dibandingkan Januari sampai April 2023.

"Penurunan tarif bea masuk dari 1,47% jadi 1,35% menjadi kontribusi penurunan penerimaan. Komoditas utama kita seperti kendaraan roda empat, suku cadang kendaraan, gas alam itu mengalami penurunan dari masuknya ke dalam negeri," tutur Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (27/5/2024).

Kemudian penerimaan bea keluar pada Januari-April tercatat Rp5,8 triliun atau naik 40,6% dari periode yang sama tahun lalu.

"Terutama untuk bea keluar barang mineral yang tumbuh 6 kali lipat karena ada relaksasi ekspor mineral," imbuhnya.