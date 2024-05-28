Ini Perusahaan Milik Bambang Sutantio

JAKARTA - Ini perusahaan milik Bambang Sutantio. Ramainya pembicaraan mengenai perusahaannya ini tidak disebabkan oleh skandal, namun karena iklan produk yang tak tanggung-tanggung banyaknya.

Sudah bisa menebak? benar sekali jawabannya adalah PT Cisarua Mountain Diary Tbk (Cimory). Produk dari perusahaan Cisarua Mountain Dairy sukses menarik perhatian masyarakat dengan iklannya yang bertebaran di banyak billboard lebar hingga jingle yang terdengar berkali-kali di radio.

Dikutip dari laman resminya, Selasa (28/5/24), Cimory Group sendiri adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1993 oleh Bambang Sutantio di Cisarua Jawa Barat. Perusahaan pertama yang didirikan adalah olahan daging Macroprima Panganutama.

Dengan visi meningkatkan asupan protein masyarakat Indonesia dari susu dan daging, cimory didirikan. Sesuai visinya, perusahaan ini fokus memproduksi olahan susu dan daging seperti yogurt, nugget, dan sosis.

Cimory tercatat telah bekerjasama dengan lebih dari 6000 peternak sapi perah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.