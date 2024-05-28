Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Groundbreaking IKN Tahap 6 Tunggu Jadwal Jokowi

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |20:31 WIB
Groundbreaking IKN Tahap 6 Tunggu Jadwal Jokowi
Groundbreaking IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut peletakan batu pertama atau groundbreaking Tahap 6 yang didominasi sektor pendidikan di Nusantara, Kalimantan Timur menunggu jadwal Presiden RI.

"Sedang diusulkan ke pihak istana, menunggu jadwal bapak Presiden Joko Widodo," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dikutip Antara, Selasa (28/5/2024).

Bambang menambahkan, groundbreaking tersebut rencananya didominasi oleh sektor pendidikan.

"Memang untuk groundbreaking berikutnya core-nya adalah sektor pendidikan, tapi tentu ada tambahan-tambahan lainnya yang kemarin-kemarin belum sempat dilakukan groundbreaking. Namun jadwalnya masih dimintakan ke bapak Presiden RI," katanya.

Presiden Jokowi sudah lima kali melakukan groundbreaking di IKN untuk proyek-proyek investasi.

1 2
