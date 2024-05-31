IHSG Hari Ini Berpotensi Koreksi Lagi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi koreksi pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.002 - 7.203.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, mengakhiri bulan kelima di tahun 2024, IHSG masih betah untuk bergerak dalam rentang konsolidasi wajar.

"Di tengah fluktuasi nilai tukar, peluang terjadinya koreksi wajar masih terlihat dan dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian secara bertahap,” tulis William dalam risetnya, Jumat (31/5/2024).

Pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup ke zona merah atau turun 106,08 poin atau 1,49% ke level 7.034.

Sebanyak 185 saham menguat, 349 saham melemah dan 242 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,0 triliun dari 19,3 miliar saham yang diperdagangkan.