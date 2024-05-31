Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Gaji dan Tunjangan Komite BP Tapera Fantastis!

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |03:26 WIB
Intip Gaji dan Tunjangan Komite BP Tapera Fantastis!
Gaji komite BP Tapera (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pejabat BP Tapera miliki gaji dan tunjangan yang fantastis. Terdiri dari 5 orang, pejabat BP Tapera menjadi perbincangan masyarakat setelah aturan iuran Tapera dipublikasikan.

BP Tapera dibentuk berdasarkan UU No.4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Lembaga ini terdiri dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan seorang profesional.

Gaji dan tunjangan pejabat BP Tapera diatur lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

Gaji tertinggi yakni jabatan Komite Tapera unsur profesional sebesar Rp43,34 juta. Selanjutnya, Ketua Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio gajinya ditetapkan sebesar Rp32,50 juta, sedangkan anggota Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio sebesar Rp29,25 juta.

