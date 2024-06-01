Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Beli Gas LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Hari Ini

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |06:12 WIB
5 Fakta Beli Gas LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Hari Ini
Gas LPG 3 kg pakai KTP. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan mewajibkan masyarakat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap membeli gas elpiji 3 Kilogram (Kg). Mekanisme pembelian ini akan berlaku mulai hari ini (1/6/2024).

Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi dan mengontrol pembelian LPG Tabung 3 kg, yang hanya ditujukkan kepada mereka yang terdaftar dalam sistem yang ditetapkan.

Berikut Okezone merangkum terkait 5 Fakta Beli Gas LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Hari Ini, Sabtu (1/6/2024):

1. Berlaku Mulai 1 Juni 2024

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga menyebut pembelian LPG 3 kilogram mulai 1 Juni 2024 wajib menggunakan KTP, untuk memastikan pemberian subsidi yang tepat sasaran.

2. KTP Menjadi Syarat Wajib Pembelian

KTP akan digunakan sebagai persyaratan wajib untuk membeli Gas LPG 3 Kg, hal tersebut disampaikan langsung oleh Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga.

Halaman:
1 2

