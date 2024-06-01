Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Hidup Sederhana Jadi Kunci Pengelolaan Keuangan yang Sukses

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |20:02 WIB
Hidup Sederhana Jadi Kunci Pengelolaan Keuangan yang Sukses
Hidup sederhana jadi kunci kesuksesan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Hidup sederhana adalah hal yang bisa dipelajari, di mana manusia memahami bahwa kebahagiaan tak selalu tergantung pada benda-benda material. Namun dalam hidup sederhana ini bisa menjadi awal pengelolaan keuangan yang sukses.

Perencana Keuangan Prita Ghozie Hapsari mengungkap bagaimana hidup sederhana menjadi kunci pengelolaan keuangan yang sukses.

Dikutip dari postingan instagramnya @pritaghozie ia memberitahukan bahwa salah satu kuncian pengelolaan keuangan yang sukses adalah perilaku hidup sederhana.

“I don’t know about you, tapi bunZ dan pak Goji percaya jika rezeki memang ada setiap hari. Tapi, rezeki berbentuk penghasilan kayak gaji, omzet, dll belum tentu. Itu sebabnya ada ilmu supaya penghasilan bermanfaat namanya financial planning. Dan hidup sederhana always wins,” tulisnya di postingan tersebut, Sabtu (1/6/2024).

Prita juga menuliskan Salah satu tantangan hidup adalah memahami batasan mengenai berapa pengeluaran yang wajar. Banyak juga orang yang sering memikirkan hal dengan pikiran rezeki akan datang dengan sendirinya.

“Salah satu tantangan hidup adalah memahami batasan “berapa sih pengeluaran yang wajar?”. Kita sering mikirin masa kini saja dengan dalih “tar juga ada rezekinya” “ tulisnya.

Halaman:
1 2

