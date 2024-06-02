Program BRI Relawan Bakti BUMN 2024 Berpetualang di Desa BRILiaN

MOJOKERTO – BRI kembali mengambil bagian dalam program Relawan Bakti BUMN 2024. Program ini merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dalam rangka meningkatkan jiwa kepedulian karyawan BUMN terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam Relawan Bakti BUMN 2024, BRI mengajak Insan BRILian pekerja BRI dan karyawan BUMN lainnya untuk ikut berpetualang di Desa BRILiaN Ketapanrame yang terletak di wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Adapun karyawan BUMN yang terlibat berasal dari PT KAI, PT Taspen, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Angkasa Pura II, PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT POS Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, Perum Bulog dan PT Waskita Karya.

Dalam kegiatan “Petualangan di Desa BRILiaN”, para relawan mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan selama tiga hari yaitu pada 20-22 Mei 2024.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain “Live in With Community” dimana relawan ikut menginap di rumah penduduk dan menikmati suasana Desa BRILian Ketapanrame. Relawan juga melakukan sosialisasi mengenai BUMN kepada guru dan siswa di sekolah (MI dan SMP) dan mengajar Bahasa Inggris bagi para murid di sekolah tersebut.