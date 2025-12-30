Advertisement
HOME FINANCE

Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |12:16 WIB
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
Direktur Utama PT Nusantara Regas Mohd Iskandar Mirza pimpin Management Walkthrough di ORF Muara Karang, Jakarta Utara. (Foto: dok Nusantara Regas)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Utama PT Nusantara Regas Mohd Iskandar Mirza memimpin langsung kegiatan Management Walkthrough (MWT) di Onshore Receiving Facilities (ORF) Muara Karang, Jakarta Utara, Minggu (28/12/2025).

ORF Muara Karang merupakan salah satu simpul strategis distribusi gas yang menyuplai pembangkit listrik kritikal di wilayah Jakarta, antara lain Pembangkit Listrik Muara Karang, Muara Tawar, dan Tanjung Priok.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan langsung manajemen terhadap operasional penyaluran gas selama berlangsungnya periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

MWT dilaksanakan bersama Tim Manajemen untuk memonitor secara langsung keandalan sarana dan prasarana penyaluran gas, sekaligus memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan aman dan terkendali di tengah periode siaga.

Selama periode Nataru, dinamika mobilitas masyarakat memengaruhi pola kebutuhan listrik, sehingga pengawasan terhadap operasional penyaluran gas tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi.

