PGN SAKA Optimalkan Kinerja Operasi 2025, Seimbangkan Target Bisnis dan Keberlanjutan Usaha

JAKARTA - PT Saka Energi Indonesia (PGN SAKA) menunjukkan kinerja operasional yang terjaga sepanjang 2025 melalui optimalisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Program (RKAP) 2025.

Kinerja ini mencerminkan konsistensi PGN SAKA sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina dalam menjaga keandalan operasi hulu migas, sekaligus mengedepankan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan program pengembangan masyarakat (PPM) di sekitar wilayah operasi. Secara kumulatif, realisasi produksi setara (equivalent) PGN SAKA mencapai 113 persen dari target.

Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan operasi hulu migas yang disiplin, adaptif, dan berbasis inovasi. Kinerja positif ini didorong oleh kontribusi signifikan dari sejumlah wilayah kerja, utamanya Blok Pangkah.

Melalui pemboran sumur pengembangan SID-5 Lapangan Sidayu, PGN SAKA berhasil meningkatkan produksi dengan initial rate hingga sekitar 2.000 BOEPD. Keberhasilan tersebut memperoleh apresiasi dari PT Pertamina (Persero), yang menilai langkah ini sebagai bagian strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain peningkatan produksi, pemboran SID-5 juga menjadi langkah penting dalam penerapan inovasi teknologi melalui metode casing while drilling, yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu pemboran, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keandalan operasi.